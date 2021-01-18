В Нарыне в честь стыдливого депутата Камчыбека Жолдошбаева назвали улицу

В Нарынской области в честь депутата Жогорку Кенеша Камчыбека Жолдошбаева назвали улицу. Фото таблички опубликовали пользователи социальных сетей.

Известно, что улицу имени нардепа решили назвать в селе Кызыл-Туу Ат-Башинского района.

Камчыбек Жолдошбаев стал известным после того, как заявил, что ему приходится «надвигать шапку на глаза» при виде того, как депутаты и их помощники выходят из общественного транспорта, в то время как сам Жолдошбаев едет на машине. Парламентарию дали прозвище Стыдливый.

По итогам 2018 года он сказал 24.kg, что ему не в чем раскаиваться перед избирателями.

«Раскаиваться? В чем я должен раскаиваться? Да я для своего округа все делаю и даже больше. Подарки, деньги, гастроли цирка, концерты — все делаю», — ранее заявил Камчыбек Жолдошбаев.