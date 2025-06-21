Оправдано ли введение одностороннего движения в Бишкеке

Насколько оправдано введение одностороннего движения в Бишкеке, есть ли планы по возвращению двусторонних улиц. Такие вопрос прозвучали в эфире «Биринчи радио».

Главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев напомнил, что в конце 2023-го — начале 2024 года несколько улиц временно сделали односторонними, в том числе Суюмбаева, Гоголя, Орозбекова, Турусбекова, Уметалиева.

«В 2024 году Бишкекасфальтсервис отремонтировал дорогу на улице Суюмбаева, после чего поступило предложение вернуть там двустороннее движение. Улица широкая, четырехполосная, и предложение было одобрено руководством города. Мы наблюдаем, что сейчас там пропускная способность стала даже лучше, чем была при одностороннем движении. На улице Гоголя аналогичная ситуация. Анализируем другие оставшиеся улицы, рассматриваем, пока сказать точно ничего не могу», — ответил он.