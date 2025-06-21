11:47
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Оправдано ли введение одностороннего движения в Бишкеке

Насколько оправдано введение одностороннего движения в Бишкеке, есть ли планы по возвращению двусторонних улиц. Такие вопрос прозвучали в эфире «Биринчи радио».

Главный специалист столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Азамат Осмоналиев напомнил, что в конце 2023-го — начале 2024 года несколько улиц временно сделали односторонними, в том числе Суюмбаева, Гоголя, Орозбекова, Турусбекова, Уметалиева.

«В 2024 году Бишкекасфальтсервис отремонтировал дорогу на улице Суюмбаева, после чего поступило предложение вернуть там двустороннее движение. Улица широкая, четырехполосная, и предложение было одобрено руководством города. Мы наблюдаем, что сейчас там пропускная способность стала даже лучше, чем была при одностороннем движении. На улице Гоголя аналогичная ситуация. Анализируем другие оставшиеся улицы, рассматриваем, пока сказать точно ничего не могу», — ответил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333567/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекская милиция. Все телефоны, куда можно позвонить в экстренной ситуации
В 2025 году в Бишкеке отремонтируют 13 тысяч погонных метров тротуаров
Бишкекчане переживают по поводу строительства эстакадного моста
В очереди 35 тысяч детей. Как в Бишкеке расширяют охват дошкольным образованием
Объявлен тендер на камеры видеонаблюдения для школ Бишкека
Массовое отравление в Бишкеке. Один пострадавший оказался в реанимации
Расти в высоту. Вопрос реновации в Бишкеке прокомментировал чиновник
Мэрия Бишкека хочет упорядочить деятельность кладбищ
Президентская трасса, мечеть, министерства: как меняется южная часть Бишкека
Вывоз мусора в ночное время в три раза эффективнее дневного — вице-мэр Бишкека
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Аномальная жара, пыль и&nbsp;болезни. Кыргызстан вошел в&nbsp;эпоху климатического шока Аномальная жара, пыль и болезни. Кыргызстан вошел в эпоху климатического шока
Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на&nbsp;19-22 июня Бишкекчан ждет жара. Прогноз погоды на 19-22 июня
Бизнес
При поддержке общественного фонда &laquo;Ильшат&raquo; открывается школа для детей-сирот При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
В&nbsp;Центральной Азии появился первый суперкомпьютер В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
21 июня, суббота
11:40
Оснований для преференций детям из Кыргызстана в школах РФ нет — депутат Госдумы Оснований для преференций детям из Кыргызстана в школах...
11:19
Оправдано ли введение одностороннего движения в Бишкеке
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 июня
10:55
При поддержке общественного фонда «Ильшат» открывается школа для детей-сирот
10:43
Кабмин хочет запретить ввозить в Бишкек и Чуйскую область россыпной уголь