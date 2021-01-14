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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Адвокат депутата обвиняет главу Финпола Сыймыка Жапыкеева в распространении лжи

Адвокат Бактыбек Жумашев на своей странице в Facebook обратился с видеообращением к гражданам и призвал их не верить высказываниям председателя ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева.

По его словам, глава Финпола распространил ложную информацию, заявив, что депутат парламента Кубанычбек Жумалиев предлагал ему $1 миллион.

«Это полная ложь. Я не знаю, где Сыймык Жапыкеев берет такую информацию. Но он сам юрист и глава Финполиции, и ему надо было задержать того, кто предлагал $1 миллион. Все это просто его слова», — отметил Бактыбек Жумашев, добавив, что заявление Сыймыка Жапыкеева о том, что Жумалиева ждет тюрьма, противозаконно.

«Он не следователь. Следователь — это независимое процессуальное лицо, он никому не подчиняется, и только прокурор контролирует дела. Этими словами Жапыкеев вмешивается в следственные действия. За что должны сажать Жумалиева? С лета идет расследование, и по сегодняшний день нет ни одного доказательства его незаконного обогащения», — пояснил адвокат.

Кроме того, юрист призвал кыргызстанцев не верить словам Сыймыка Жапыкеева по этому делу.

«Если есть доказательства, то пусть обнародует. В декабре прошлого года Жумалиев обращался в силовые органы, и по статье «Вымогательство» был задержан человек, который предлагал закрыть дело в отношении Жумалиева. При этом прикрывался большими чиновниками. Если бы мой подзащитный хотел закрыть дело, то не пошел бы на такие шаги», — заключил он.

Напомним, в мае Финпол сообщил о начале проверки по установлению фактов возможного незаконного обогащения со стороны нардепа. Досудебное производство было зарегистрировано в ЕРПП по статьям 323 «Незаконное обогащение» и 324 «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» УК КР. По результатам этой проверки в ГСБЭП заявили о выявленном многочисленном имуществе, зарегистрированном как на самого Кубанычбека Жумалиева, так и на его близких родственников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179981/
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