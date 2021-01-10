14:10
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Каныбек Иманалиев рассказал, кому отдал свой голос на выборах президента

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев сегодня проголосовал на избирательном участке № 1138 в Бишкеке и рассказал журналистам, кому отдал свой голос на досрочных президентских выборах.

По словам кандидата в президенты, он голосовал за своего оппонента — Клару Сооронкулову.

Он отметил, что голосовать за себя, когда вместе баллотируется женщина, это не по-мужски.

«Поэтому я отдал свой голос за Клару Сооронкулову. Будущее Кыргызстана за женщинами, молодежью и истинной парламентской демократией», — сказал Каныбек Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179327/
просмотров: 1076
Версия для печати
Материалы по теме
Сбои техники и пассивность. Что происходит на избирательных участках Бишкека
На избирательном участке № 7160 большая очередь. Интернет не работает
Проведение Exit poll на участках не запрещено законодательством
В Оше наблюдатель зафиксировал, как возле УИК группа женщин отмечает избирателей
В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Артем Новиков признал, что кабмин готов к провокациям после окончания выборов
Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 122 миллионов сомов
Выборы президента и референдум. Сколько кыргызстанцев за рубежом проголосовали
Явка избирателей на референдуме на 12.00 составила 9,28 процента
На 12.00 на выборах президента проголосовали 9,23 процента избирателей
Популярные новости
Стало известно имя кандидата в&nbsp;президенты, чью жену обвиняют в&nbsp;мошенничестве Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
Правительство: Выплата долга Китаю сырьем Жетим-Тоо&nbsp;&mdash; личное мнение Жапарова Правительство: Выплата долга Китаю сырьем Жетим-Тоо — личное мнение Жапарова
Садыр Жапаров ответил на&nbsp;острые вопросы и&nbsp;объяснил, почему не&nbsp;идет на&nbsp;дебаты Садыр Жапаров ответил на острые вопросы и объяснил, почему не идет на дебаты
Трамп не&nbsp;признает победу Байдена: в&nbsp;Вашингтоне начались беспорядки Трамп не признает победу Байдена: в Вашингтоне начались беспорядки
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
10 января, воскресенье
14:08
Бусы в Бишкеке на остановках мешают друг другу и остальным водителям Бусы в Бишкеке на остановках мешают друг другу и осталь...
14:06
Сбои техники и пассивность. Что происходит на избирательных участках Бишкека
13:46
Хотят учиться. Не все иностранные студенты-медики за онлайн-обучение
13:44
На избирательном участке № 7160 большая очередь. Интернет не работает
13:37
Проведение Exit poll на участках не запрещено законодательством