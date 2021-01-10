Каныбек Иманалиев рассказал, кому отдал свой голос на выборах президента

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев сегодня проголосовал на избирательном участке № 1138 в Бишкеке и рассказал журналистам, кому отдал свой голос на досрочных президентских выборах.

По словам кандидата в президенты, он голосовал за своего оппонента — Клару Сооронкулову.

Он отметил, что голосовать за себя, когда вместе баллотируется женщина, это не по-мужски.

«Поэтому я отдал свой голос за Клару Сооронкулову. Будущее Кыргызстана за женщинами, молодежью и истинной парламентской демократией», — сказал Каныбек Иманалиев.