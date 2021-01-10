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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. Сколько кыргызстанцев за рубежом проголосовали

За пределами Кыргызстана продолжают работать избирательные участки. Первые данные со статистикой уже начали поступать в информационную систему ЦИК.

По состоянию на 12.00 на досрочных выборах президента проголосовали 2 тысячи 492 человека, на референдуме — 2 тысячи 495. Явка избирателей составляет 5,04 процента.

Напомним, что за рубежом всего будут открыты 48 избирательных участков. В списки включены 49 тысяч 479 граждан. Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся участок в Южно-Сахалинске, а завершится голосование в Вашингтоне в 6.00 11 января.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179321/
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