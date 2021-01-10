ЦИК оштрафовал за предвыборные нарушения девять человек на 70,5 тысячи сомов

ЦИК наложил взыскания на девять человек на 70,5 тысячи сомов. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель рабочей группы по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей и иных субъектов избирательного процесса и правилам агитации Алмазбек Асаналиев.

По его словам, семь взысканий наложены по решению ЦИК, два — ТИК. Всего на 9 января 2021 года в рабочую группу поступило 25 заявлений.

«В том числе 12 заявлений по факту нарушений условий предвыборной агитации, 2 — по регистрации кандидатов в президенты, 1 — подкуп избирателей, 2 — злоупотребление административным ресурсом, 2 — воспрепятствование осуществлению избирательных прав», — рассказал Алмазбек Асаналиев.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.