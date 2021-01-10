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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Наблюдатели от СНГ пока не выявили нарушений на выборах в Кыргызстане

«Пока доклады идут, что все в целом в строгом соответствии с законом», — сообщил журналистам глава миссии наблюдателей на досрочных президентских выборах в Кыргызстане и референдуме по определению формы правления от СНГ Василий Волков.

По его словам, вчера во время голосования вне помещений каких-то замечаний и проблем наблюдатели также не выявили. Сегодня наблюдатели выехали на избирательные участки.

«Пока доклады идут, что все в целом идет в строгом соответствии с законом. Организовано правильное движение потоков: человек проголосовал и выходит в другую дверь. Санитарно-эпидемиологические правила тоже учитываются. На участках есть маски, санитайзеры», — рассказал он.

Миссия наблюдателей от СНГ включает 138 человек.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179307/
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