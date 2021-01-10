Сооронбай Жээнбеков проголосовал за президентскую форму правления и спешно ушел

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков проголосовал сегодня на досрочных выборах главы государства и референдуме по определению формы правления в стране.

Отвечая на вопросы журналистов, он признался, что сегодня голосовал за президентскую форму правления в Кыргызстане. Стоит отметить, что на посту главы государства Сооронбай Жээнбеков неоднократно заявлял о необходимости развития парламентаризма в стране. Его брат Асылбек Жээнбеков ранее, при обсуждении конституционной реформы также заявил, что теперь поддерживает усиление президентских полномочий.

Сооронбай Жээнбеков отказался отвечать на другие вопросы представителей СМИ и поспешно покинул избирательный участок, расположенный в столичной школе № 5.