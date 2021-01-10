За два часа на референдуме проголосовали чуть более 98 тысяч человек

На 10.00 явка избирателей на референдуме по форме правления составила 2,78 процента. Об этом сегодня на брифинге сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Проголосовали 98 тысяч 894 человека. Активнее всего также голосовали жители Оша. Там выбор формы правления сделали 7,58 процента избирателей. Самая низкая явка также отмечена в Чуйской области, где проголосовали только 2,15 процента избирателей.

Напомним, что сегодня в Кыргызстане проходит референдум по определению формы правления.