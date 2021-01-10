11:08
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Для освещения выборов и референдума в ЦИК аккредитовано 300 представителей СМИ

Более 300 представителей средств массовой информации аккредитованы для освещения досрочных выборов президента и референдума. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, МИД аккредитовал 92 представителя СМИ из 11 стран мира. В том числе освещают ход голосования представители России (33), Японии (5), Великобритании (14), США (1), Франции (5), Катара (4), Германии (19), Украины (1), Таджикистана (2), Беларуси (4), Азербайджана (4).

Кроме того, для освещения досрочных выборов президента аккредитовано 217 представителей СМИ Кыргызстана, референдума — 51.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179295/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
Отключение АСУ в ЦИКе объяснили человеческим фактором
В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
В УИК в БГУ электронная урна отказывается принимать президентские бюллетени
В ЦИК поступила 61 жалоба на кандидатов в президенты
В ЦИК прокомментировали сообщения о неисправности автоматически считывающих урн
Начато расследование по автобусам, перевозившим бесплатно граждан на Иссык-Куль
И. о. президента проголосовал на досрочных выборах президента и референдуме
О нарушениях во время выборов можно сообщать в правительство. Номера
Выборы президента. АСУ не работают, бюллетени кидают в обычные урны
На избирательных участках работают более 5 тысяч медиков
Популярные новости
Стало известно имя кандидата в&nbsp;президенты, чью жену обвиняют в&nbsp;мошенничестве Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
Правительство: Выплата долга Китаю сырьем Жетим-Тоо&nbsp;&mdash; личное мнение Жапарова Правительство: Выплата долга Китаю сырьем Жетим-Тоо — личное мнение Жапарова
Садыр Жапаров ответил на&nbsp;острые вопросы и&nbsp;объяснил, почему не&nbsp;идет на&nbsp;дебаты Садыр Жапаров ответил на острые вопросы и объяснил, почему не идет на дебаты
Трамп не&nbsp;признает победу Байдена: в&nbsp;Вашингтоне начались беспорядки Трамп не признает победу Байдена: в Вашингтоне начались беспорядки
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
10 января, воскресенье
10:58
Для освещения выборов и референдума в ЦИК аккредитовано 300 представителей СМИ Для освещения выборов и референдума в ЦИК аккредитовано...
10:33
Отключение АСУ в ЦИКе объяснили человеческим фактором
10:33
В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
10:23
В УИК в БГУ электронная урна отказывается принимать президентские бюллетени
10:10
В ЦИК поступила 61 жалоба на кандидатов в президенты