Для освещения выборов и референдума в ЦИК аккредитовано 300 представителей СМИ

Более 300 представителей средств массовой информации аккредитованы для освещения досрочных выборов президента и референдума. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, МИД аккредитовал 92 представителя СМИ из 11 стран мира. В том числе освещают ход голосования представители России (33), Японии (5), Великобритании (14), США (1), Франции (5), Катара (4), Германии (19), Украины (1), Таджикистана (2), Беларуси (4), Азербайджана (4).

Кроме того, для освещения досрочных выборов президента аккредитовано 217 представителей СМИ Кыргызстана, референдума — 51.

Сегодня в Кыргызстане проходят досрочные выборы президента и референдум по форме правления.