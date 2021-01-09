15:46
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента и референдум. Участки в Бишкеке взяты под охрану милицией

Сотрудники столичной милиции в необходимом количестве обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Уточняется, что в преддверии предстоящих внеочередных выборов главы государства, а также референдума сотрудники столичной милиции несут круглосуточную службу в усиленном варианте. Обстановка на территории города спокойная, бишкекские милиционеры в необходимом количестве обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы.

В Бишкеке 228 избирательных участков, которые находятся под полной охраной сотрудников милиции.

10 января в Кыргызстане пройдут внеочередные выборы президента и референдум.

ГУВД Бишкека напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности гражданам и детям незамедлительно обратитесь к ближайшему сотруднику милиции и позвоните на круглосуточный короткий номер 102.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179249/
просмотров: 38
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента. Артем Новиков: Сделано все, чтобы админресурс не применялся
Выборы президента и референдум. В Якутии изменится адрес избирательного участка
Выборы президента и референдум. 13 НКО получили аккредитацию
Выборы президента. Упразднить все государственные СМИ рекомендуют в ЦИК
Выборы президента и референдум. В ЦИК поступила 21 жалоба
Выборы президента и референдум. Сегодня проходит голосование вне помещений
Наблюдатели СНГ считают, что Кыргызстан готов к выборам президента
Более 21 тысячи кыргызстанцев подали заявления о голосовании вне помещений
Глава ЦИК рассказала, когда могут провести второй тур выборов президента
Артем Новиков: Будут приняты все меры для исключения админресурса
Популярные новости
Не&nbsp;хотите&nbsp;&mdash; научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума Не хотите — научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума
Смертельный смог в&nbsp;Бишкеке: почему власть придется отправить в&nbsp;отставку Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку
Стало известно имя кандидата в&nbsp;президенты, чью жену обвиняют в&nbsp;мошенничестве Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
Юристы считают, что у&nbsp;ЦИК есть все основания снять Садыра Жапарова с&nbsp;гонки Юристы считают, что у ЦИК есть все основания снять Садыра Жапарова с гонки
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
9 января, суббота
15:43
Выборы президента и референдум. Участки в Бишкеке взяты под охрану милицией Выборы президента и референдум. Участки в Бишкеке взяты...
15:25
Иностранные студенты-медики просят сохранить онлайн-обучение до конца семестра
15:00
Загрязнение воздуха. При мэрии Бишкека создан экосовет
14:23
Жанар Акаев опроверг информацию об избиении жены. Супруга тоже
14:12
Выборы президента. Артем Новиков: Сделано все, чтобы админресурс не применялся