Выборы президента и референдум. Участки в Бишкеке взяты под охрану милицией

Сотрудники столичной милиции в необходимом количестве обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

Уточняется, что в преддверии предстоящих внеочередных выборов главы государства, а также референдума сотрудники столичной милиции несут круглосуточную службу в усиленном варианте. Обстановка на территории города спокойная, бишкекские милиционеры в необходимом количестве обеспечивают общественную безопасность горожан и гостей столицы.

В Бишкеке 228 избирательных участков, которые находятся под полной охраной сотрудников милиции.

10 января в Кыргызстане пройдут внеочередные выборы президента и референдум.

ГУВД Бишкека напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности гражданам и детям незамедлительно обратитесь к ближайшему сотруднику милиции и позвоните на круглосуточный короткий номер 102.