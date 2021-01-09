Выборы президента и референдум. В ЦИК напоминают, кто голосует в день тишины

Сегодня в Кыргызстане проходит голосование вне избирательных участков. Согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», проголосовать вне помещения могут избиратели, которые:
- внесены в списки, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования;
- находятся в день голосования в больницах;
- в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;
- временно проживают в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.
В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии голосуют по месту своего пребывания:
- военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах;
- сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования;
- избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, список которых утверждается Центральной избирательной комиссией;
- избиратели, работающие вахтовым методом;
- участники референдума, находящиеся под домашним арестом, если постоянно проживают на одном месте.
Голосование вне помещения проводится в день тишины в период с 08.00 до 20.00. Его итоги будут оглашены вместе с предварительными результатами завтра после закрытия участков.
Чтобы принять участие в голосовании вне помещения, нужно было отправить заявление до 7 января включительно. По данным ЦИК, этим правом воспользовались 21 тысяча 360 избирателей, из которых 3 тысячи 803 — в Бишкеке.