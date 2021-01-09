Выборы президента и референдум. В ЦИК напоминают, кто голосует в день тишины

Сегодня в Кыргызстане проходит голосование вне избирательных участков. Согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», проголосовать вне помещения могут избиратели, которые:

внесены в списки, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования;

находятся в день голосования в больницах;

в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;

временно проживают в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии голосуют по месту своего пребывания:

военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах;

сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования;

избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, список которых утверждается Центральной избирательной комиссией;

избиратели, работающие вахтовым методом;

участники референдума, находящиеся под домашним арестом, если постоянно проживают на одном месте.

Голосование вне помещения проводится в день тишины в период с 08.00 до 20.00. Его итоги будут оглашены вместе с предварительными результатами завтра после закрытия участков.

Чтобы принять участие в голосовании вне помещения, нужно было отправить заявление до 7 января включительно. По данным ЦИК, этим правом воспользовались 21 тысяча 360 избирателей, из которых 3 тысячи 803 — в Бишкеке.