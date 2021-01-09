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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента и референдум. В ЦИК напоминают, кто голосует в день тишины

Сегодня в Кыргызстане проходит голосование вне избирательных участков. Согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», проголосовать вне помещения могут избиратели, которые:

  • внесены в списки, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок для голосования;
  • находятся в день голосования в больницах;
  • в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;
  • временно проживают в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства.

В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии голосуют по месту своего пребывания:

  • военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах;
  • сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования;
  • избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, список которых утверждается Центральной избирательной комиссией;
  • избиратели, работающие вахтовым методом;
  • участники референдума, находящиеся под домашним арестом, если постоянно проживают на одном месте.

Голосование вне помещения проводится в день тишины в период с 08.00 до 20.00. Его итоги будут оглашены вместе с предварительными результатами завтра после закрытия участков.

Чтобы принять участие в голосовании вне помещения, нужно было отправить заявление до 7 января включительно. По данным ЦИК, этим правом воспользовались 21 тысяча 360 избирателей, из которых 3 тысячи 803 — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179248/
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