Выборы президента и референдум. 13 НКО получили аккредитацию

С момента назначения досрочных выборов президента 13 некоммерческих организаций уведомили Центральную избирательную комиссию о намерении осуществлять гражданский мониторинг в период подготовки и проведения кампании. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, также пять НКО уведомили о своем решении участвовать в наблюдении за референдумом.

«Избирательная модель Кыргызстана обеспечивает достоверность выборов. Наши технологии идентификации избирателей, подсчета голосов через автоматически считывающие урны обеспечивают достоверность выборов, которую нам еще предстоит понять и оценить. В день голосования 10 января будут функционировать 2 тысячи 474 участка. По сравнению с президентскими выборами 2017 года количество избирателей увеличилось на 537 тысяч 804 человека. По сравнению с прошедшими в октябре парламентскими выборами список вырос на 40 тысяч 20 избирателей», — отметила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

В досрочных выборах президента и референдуме в Кыргызстане могут принять участие 3 миллиона 563 тысячи 574 избирателя. Нуржан Шайлдабекова

Она добавила, что за пределами Кыргызстана образовано 48 избирательных участков в 28 странах мира. Количество граждан в списке избирателей и участников референдума за рубежом — 49 тысяч 479 человек.

Досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут завтра, 10 января.