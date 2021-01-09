09:47
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента и референдум. В ЦИК поступила 21 жалоба

В ЦИК поступило 21 заявление о нарушениях избирательного процесса. Такие данные приводит координационная группа оперативного реагирования Центризбиркома.

Уточняется, что по результатам рассмотрения заявлений Центральной избирательной комиссией принято девять решений. Еще три — на стадии рассмотрения.

По восьми заявлениям направлены письма информационно-разъяснительного характера.

Характер поступивших жалоб разделяют по следующим категориям:

  • нарушение условий предвыборной агитации − 12;
  • по вопросам регистрации кандидатов — 2;
  • подкуп избирателей — 1;
  • разное (письма информационного характера) — 4;
  • злоупотребление административным ресурсом — 2.

В целом за нарушение правил агитации и распространение анонимных агитационных материалов оштрафованы семь человек на общую сумму 55 тысяч 500 сомов.

Завтра в Кыргызстане состоятся досрочные выборы президента и референдум по форме правления.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179226/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента и референдум. Сегодня проходит голосование вне помещений
Наблюдатели СНГ считают, что Кыргызстан готов к выборам президента
Более 21 тысячи кыргызстанцев подали заявления о голосовании вне помещений
Глава ЦИК рассказала, когда могут провести второй тур выборов президента
Артем Новиков: Будут приняты все меры для исключения админресурса
Куда наблюдатели могут сообщить о нарушениях, рассказала председатель ЦИК
Для мигрантов в Москве открыли два дополнительных избирательных участка
Выборы президента. На агитацию кандидаты потратили почти 60 миллионов сомов
В Бишкеке возле «Белого дома» проходит очередной митинг
Выборы президента. ЦИК наложила взыскания на 55,5 тысячи сомов
Популярные новости
Не&nbsp;хотите&nbsp;&mdash; научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума Не хотите — научим. Садыр Жапаров угрожает участникам марша против референдума
Смертельный смог в&nbsp;Бишкеке: почему власть придется отправить в&nbsp;отставку Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку
Стало известно имя кандидата в&nbsp;президенты, чью жену обвиняют в&nbsp;мошенничестве Стало известно имя кандидата в президенты, чью жену обвиняют в мошенничестве
Юристы считают, что у&nbsp;ЦИК есть все основания снять Садыра Жапарова с&nbsp;гонки Юристы считают, что у ЦИК есть все основания снять Садыра Жапарова с гонки
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
9 января, суббота
09:43
В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще два медицинских работника В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще два меди...
09:37
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
09:34
В Кыргызстане выявили 147 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 82 138
09:23
Выборы президента и референдум. В ЦИК поступила 21 жалоба
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным было 9 января 1956 года
8 января, пятница
22:01
Садыр Жапаров: Нужно сделать честный выбор по велению сердца, разума и совести!
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: днем немного потеплеет