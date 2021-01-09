Выборы президента и референдум. В ЦИК поступила 21 жалоба

В ЦИК поступило 21 заявление о нарушениях избирательного процесса. Такие данные приводит координационная группа оперативного реагирования Центризбиркома.

Уточняется, что по результатам рассмотрения заявлений Центральной избирательной комиссией принято девять решений. Еще три — на стадии рассмотрения.

По восьми заявлениям направлены письма информационно-разъяснительного характера.

Характер поступивших жалоб разделяют по следующим категориям:

нарушение условий предвыборной агитации − 12;

по вопросам регистрации кандидатов — 2;

подкуп избирателей — 1;

разное (письма информационного характера) — 4;

злоупотребление административным ресурсом — 2.

В целом за нарушение правил агитации и распространение анонимных агитационных материалов оштрафованы семь человек на общую сумму 55 тысяч 500 сомов.

Завтра в Кыргызстане состоятся досрочные выборы президента и референдум по форме правления.