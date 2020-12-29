Минсельхоз перейдет на предоставление услуг в онлайн-формате

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации планирует предоставлять услуги онлайн. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции глава ведомства Тилек Токтогазиев.

Глава Минсельхоза рассказал о трех основных направлениях, в которых работает ведомство. Первое — консолидация фермеров, которое направлено на решение проблем мелкотоварности, развитие кооперативов и ассоциации.

Как отметил министр, ведется работа по цифровизации всех процессов в министерстве. «Данными нужно управлять, использовать и анализировать», — подчеркнул Тилек Токтогазиев.

Третье направление — развитие перерабатывающей промышленности.

«Мы на финише по электронному документообороту в ведомстве, чтобы не было лишнего расхода бумаги. Нами предоставляется много услуг, и мы работаем, чтобы были эти услуги доступны в онлайн-формате», — сказал он.