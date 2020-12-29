13:30
USD 82.71
EUR 101.23
RUB 1.12
Власть

Минсельхоз перейдет на предоставление услуг в онлайн-формате

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации планирует предоставлять услуги онлайн. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции глава ведомства Тилек Токтогазиев.

Глава Минсельхоза рассказал о трех основных направлениях, в которых работает ведомство. Первое — консолидация фермеров, которое направлено на решение проблем мелкотоварности, развитие кооперативов и ассоциации.

Как отметил министр, ведется работа по цифровизации всех процессов в министерстве. «Данными нужно управлять, использовать и анализировать», — подчеркнул Тилек Токтогазиев.

Третье направление — развитие перерабатывающей промышленности.

«Мы на финише по электронному документообороту в ведомстве, чтобы не было лишнего расхода бумаги. Нами предоставляется много услуг, и мы работаем, чтобы были эти услуги доступны в онлайн-формате», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178377/
просмотров: 22
Версия для печати
Материалы по теме
Для фермеров Кыргызстана в Telegram создали бот «Дыйкан Дос»
В Оренбургскую область 11 раз пытались незаконно ввезти продукцию из Кыргызстана
Бермет Турсалиева назначена заместителем министра сельского хозяйства
В Кыргызстане появится открытая база данных по фермерским хозяйствам страны
О преимуществах объединения фермеров в ассоциации рассказал глава Минсельхоза
Тилек Токтогазиев призвал сельхозотрасли объединиться в ассоциации
Минсельхоз открывает молочную палату и обещает качество продукта
Мясо в два раза дешевле. В Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции
Тилек Токтогазиев рассказал о первых 40 днях работы на посту главы Минсельхоза
Фермеры Кыргызстана могут продавать свою продукцию на товарно-сырьевой бирже
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев назвал Сооронбая Жээнбекова двуличным человеком и&nbsp;предателем Алмазбек Атамбаев назвал Сооронбая Жээнбекова двуличным человеком и предателем
Камчыбек Ташиев&nbsp;&mdash; угроза национальной безопасности, заявляют активисты Камчыбек Ташиев — угроза национальной безопасности, заявляют активисты
Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение Выборы президента. Адахану Мадумарову грозит официальное предупреждение
Минобраз разработал план возобновления обучения в&nbsp;вузах в&nbsp;смешанном режиме Минобраз разработал план возобновления обучения в вузах в смешанном режиме
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Изменение условий пополнения в&nbsp;платежных терминалах&nbsp;О! Изменение условий пополнения в платежных терминалах О!
Новогодние СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; один день Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
Газ в&nbsp;каждый дом: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилой массив &laquo;Ынтымак&raquo; Газ в каждый дом: «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Ынтымак»
29 декабря, вторник
13:28
Минсельхоз перейдет на предоставление услуг в онлайн-формате Минсельхоз перейдет на предоставление услуг в онлайн-фо...
13:19
Выборы президента. Четыре кандидата подписали меморандум о сотрудничестве
13:18
В Государственной судебно-экспертной службе проходят обыски
13:16
Около миллиарда сомов задолжали арендаторы земель мэрии Бишкека
12:54
Оправдание Садыра Жапарова. Кандидаты в президенты подают жалобу в Совет судей