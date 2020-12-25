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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Квартиры Матраимова чекистам. Генпрокуратура отказалась от комментария

Генеральная прокуратура отказалась комментировать информацию председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева о передаче квартир бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова сотрудникам своего ведомства.

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В главном надзорном органе по всем интересующим вопросам посоветовали обратиться непосредственно в ГКНБ.

Отметим, что Генпрокуратура призвана осуществлять надзор за соблюдением законности государственных органов.

Райымбек Матраимов добровольно погасил ущерб, нанесенный государству, в том числе квартирами. По закону сотрудники ГКНБ обязаны были пригласить для оценки недвижимого имущества соответствующего специалиста. О том, кто конкретно оценивал квартиры и торговый центр, отданные Матраимовым, Камчыбек Ташиев не сказал.

По данным вице-премьер-министра Эльвиры Сурабалдиевой, конфисковать имущество семьи Матраимовых может только суд. Затем недвижимость должен принять на баланс Фонд по управлению государственным имуществом. Потом через аукцион ее продать, направив в республиканский бюджет средства.

В пресс-центре ГКНБ 24.kg сообщили, что решение по квартирам еще не принято. В ведомстве заверили, что передача недвижимости Райымбека Матраимова на баланс государства будет осуществляться в рамках закона.

Напомним, накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Райымбек Матраимов отдал девять квартир в качестве возмещения ущерба. Однако, по его словам, в них будут жить сотрудники ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178071/
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