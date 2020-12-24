Страны ЕАЭС до конца года примут все согласованные акты, принятые советом ЕЭК

И. о. премьер-министра Артем Новиков принял участие в заключительном заседании Совета Евразийской экономической комиссии в 2020 году в формате видеоконференции. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

На заседании рассмотрено 12 вопросов, утвержден порядок взаимодействия между уполномоченными органами государств — членов ЕАЭС и ЕЭК по применению норм соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС. Документ позволит регламентировать взаимодействие между уполномоченными органами по вопросам назначения и выплаты пенсий трудящимся и регулировать вопросы механизма экспорта пенсии в странах ЕАЭС.

Участники встречи обсудили вопрос продления срока переходного периода для регистрации лекарственных препаратов по национальной процедуре. Решили обнулить ставку ввозной таможенной пошлины на искусственное вискозное волокно сроком на один год. Принятая мера направлена на поддержку производителей нетканых материалов и гигиенических изделий в ЕАЭС.

В рамках заседания совета ЕЭК приняты решения по техническим регламентам в ЕАЭС. Кроме того, утверждены временные меры, применяемые при сертификации серийно выпускаемой продукции в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. В частности, будет проводиться дистанционная оценка соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС в период действия ограничений. Будет усилен государственный контроль (надзор) за соответствием продукции, сертифицированной с применением временных мер, требованиям технических регламентов.

Члены совета определили дату очередного заседания на 29 января 2021 года.

«На заключительном заседании была отмечена положительная динамика работы Совета Евразийской экономической комиссии за 2020 год. Следует отметить, что председательство в органах ЕЭАС в 2021-м будет передано Казахстану. Стороны договорились до конца текущего года подписать все согласованные акты, принятые советом в 2020-м», — говорится в сообщении.