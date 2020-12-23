На реконструкцию очистных сооружений Чолпон-Аты потратят $32,4 миллиона

Исполняющий обязанности премьер-министра первый вице-премьер-министр Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с состоянием очистных сооружений сточных вод Чолпон-Аты. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что на сегодня город обеспечен системой очистных сооружений всего на 40 процентов. При этом в туристический сезон Чолпон-Ату посещают порядка 200 тысяч человек.

«В Караколе и Балыкчи уже реализуются проекты по реабилитации очистных сооружений. В свою очередь проект по реабилитации очистных сооружений в Чолпон-Ате был одобрен Советом по фискальной и инвестиционной политике при правительстве 16 декабря. Стоимость проекта — $32,4 миллиона, из которых $13,5 миллиона — это грантовые средства, $13,5 миллиона — кредитные средства, а $5,4 миллиона выделяются из бюджета. Я хочу отметить, что проект будет реализован в самое ближайшее время. Мэрии Чолпон-Аты поручено до апреля 2021 года произвести все необходимые финансово-экономические и технические расчеты для ускорения запуска проекта и начала его практической реализации», — сказал Артем Новиков.

Он также отметил, что вопрос строительства новых очистных сооружений крайне важен для обеспечения экологической безопасности всего региона и сохранения биосферной территории озера Иссык-Куль.