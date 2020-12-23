В Министерство юстиции поступила еще одна заявка о проведении референдума

В Министерство юстиции в порядке народной законодательной инициативы подана заявка на проведение референдума по введению в действие Конституции в редакции от 5 мая 1993 года. Об этом 24.kg сообщили источники в ведомстве.

Уточняется, что инициативная группа под названием «Мыйзам 93» во главе с экс-депутатом Максатом Кунакуновым намерена заручиться поддержкой избирателя, чтобы поставить перед народом Кыргызстана вопрос о признании Конституции 1993 года единственным легитимным Основным законом.

Как говорят представители инициативной группы, вариант Конституции 1993 года в полной мере отвечает интересам рядовых граждан, Конституция была написана не под конкретных деятелей или политические группы и поэтому содержит систему сдержек и противовесов, не позволяющих ни одной из ветвей власти подмять под себя другую и установить диктатуру.

У Минюста есть 30 дней, чтобы принять решение о регистрации инициативной группы.

Напомним, 10 января 2021 года в Кыргызстане в один день с досрочными выборами президента пройдет всенародное голосование по выбору формы правления: