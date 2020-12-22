Привлечь группу депутатов к уголовной ответственности требует от ГКНБ юрист

Юрист Нурбек Токтакунов обратился с заявлением в ГКНБ по поводу отстранения общественности от участия в обсуждении и принятии закона о назначении референдума по определению формы государственного управления. Об этом он написан на своей странице в Facebook.
По его словам, принятие закона без широкого общественного обсуждения стало возможным благодаря игнорированию обязательных требований законотворческого процесса и ненадлежащему исполнению своих должностных обязанностей самим автором документа — депутатом Жогорку Кенеша Акылбеком Жапаровым, а также теперь уже бывшим вице-спикером Мирланом Бакировым, членами экспертной группы и и. о. президента Талантом Мамытовым.
«Ведь с точки зрения национальной безопасности главный смысл процедур общественного обсуждения законопроектов — это изучение общественных настроений, поиск всенародного консенсуса с целью минимизации общественного противодействия принимаемому акту и недопущения общественного раскола. Имеются все основания для подозрения в том, что авторы документа и его лоббисты, используя свое служебное положение, с целью незаконного получения политических и иных благ и преимуществ, создали друг с другом противоправную устойчивую связь и путем грубого нарушения закона отстранили народ от участия в обсуждении и принятии закона о назначении референдума по определению формы правления», — считает Нурбек Токтакунов.
По его словам, принятие закона о референдуме по вопросу госуправления и конституционного устройства без общественных обсуждений усилит противодействие любому результату референдума и создаст угрозу общественного раскола.
Он добавил, что тем самым они совершили преступления, предусмотренные частью 2 статьи 219 «Коррупция, повлекшая тяжкие последствия» и частью 4 статьи 320 «Злоупотребление должностным положением, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение» УК КР.
На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:
- президентская республика;
- парламентская республика;
- против всех вариантов.
Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, где будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.