Привлечь группу депутатов к уголовной ответственности требует от ГКНБ юрист

«Ведь с точки зрения национальной безопасности главный смысл процедур общественного обсуждения законопроектов — это изучение общественных настроений, поиск всенародного консенсуса с целью минимизации общественного противодействия принимаемому акту и недопущения общественного раскола. Имеются все основания для подозрения в том, что авторы документа и его лоббисты, используя свое служебное положение, с целью незаконного получения политических и иных благ и преимуществ, создали друг с другом противоправную устойчивую связь и путем грубого нарушения закона отстранили народ от участия в обсуждении и принятии закона о назначении референдума по определению формы правления», — считает Нурбек Токтакунов.

По его словам, принятие закона о референдуме по вопросу госуправления и конституционного устройства без общественных обсуждений усилит противодействие любому результату референдума и создаст угрозу общественного раскола.

Он добавил, что тем самым они совершили преступления, предусмотренные частью 2 статьи 219 «Коррупция, повлекшая тяжкие последствия» и частью 4 статьи 320 «Злоупотребление должностным положением, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение» УК КР.