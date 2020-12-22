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Власть
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

О профилактике фактов семейного насилия в Кыргызстане заговорили депутаты ЖК

В Кыргызстане не проводится профилактика семейного насилия. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил депутат Бакирдин Субанбеков.

По его словам, о случаях семейного насилия выясняется, только когда в прессе появляется резонанс.

«Мы гордо говорим, что дети — наше будущее, но количество таких преступлений не уменьшается. Мы не можем достойно защитить детей от насилия. Мы обсуждаем только то, что вышло в СМИ, а сколько случаев, о которых мы даже не знаем. Профильные ведомства не ездят по семьям, школам и садикам и не проводят работу. Прокуратура должна осуществлять надзор», — сказал Бакирдин Субанбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177577/
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