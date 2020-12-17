70 лучших студентов отмечены президентской стипендией

Исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов подписал распоряжение, согласно которому 70 лучших студентов высших учебных заведений страны отмечены президентской стипендией по итогам 2019-2020 учебного года.
На награждение отличившихся студентов из фонда образования при президенте выделено 3 миллиона 500 тысяч сомов из расчета по 50 тысяч сомов каждому.
Список студентов (курсантов) очной формы обучения утвержден рабочей группой, созданной приказом Министерства образования и науки и одобрен комиссией по вопросам образования.
Список лучших, удостоенных президентской стипендии по итогам 2019-2020 учебного года:
- Абышев Жоодат;
- Абалбаева Жазгул;
- Абасканова Айдана;
- Абдыракманов Нуржигит;
- Абдыракманова Нуркыз;
- Акимов Алмазбек;
- Алмазбекова Нурданат;
- Анарбек кызы Перизат;
- Апсатаров Эльмурат;
- Асанбекова Ализа;
- Баатырбек кызы Бегимай;
- Бакиева Жыпаргүл;
- Бактыбеков Азим;
- Баратова Арофат;
- Батырканова Жамила;
- Бейшенбекова Нуржамал;
- Бозгунчиев Жыргалбек;
- Дельсуз Фархад;
- Джолдошбекова Алтынай;
- Досматова Аида;
- Жайлообек кызы Гульзада;
- Жаныбекова Алия;
- Жумаев Ильгиз;
- Жумаева Касиет;
- Кадырбек кызы Аиза;
- Каныбеков Эсен;
- Капаева Нуржамал;
- Кенжебекова Диана;
- Ковалева Анастасия;
- Мааданбекова Жибек;
- Маарасулова Зывагул;
- Маданбекова Айым;
- Маматемин уулу Кутман;
- Марлис кызы Бегимай;
- Масалбеков Нуркалый;
- Маткасимов Арлен;
- Медербекова Адэль;
- Медетбек кызы Элида;
- Мирланова Гулайым;
- Нарбекова Адель;
- Нурболот кызы Айгерим;
- Нургазиева Мирана;
- Нургазы кызы Айгерим;
- Нурланбек кызы Асел;
- Оморбеков Алибек;
- Осмоловец Даниил;
- Полотбек кызы Токтогүл;
- Салимзянова Валерия;
- Сатаров Арлен;
- Сашнина Ярославна;
- Сейдакматова Мээрим;
- Секалиева Дениза;
- Султанова Айтолкун;
- Сушкова Юлия;
- Талгартбекова Эдиса;
- Таштанбаева Айгерим;
- Терибаев Алишер;
- Тишкимбаев Эрмек;
- Тогуззакова Асель;
- Токтонбек кызы Нургулай;
- Толонов Нурданат;
- Тургунбаева Диана;
- Турдумахмедова Айдана;
- Турусбек кызы Асел;
- Улукбек кызы Марина;
- Улукбек кызы Чолпон;
- Шамшиев Максат;
- Шербаев Абдумалик;
- Эргешбай кызы Аселкан;
- Эркинов Амантур.