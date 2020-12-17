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Власть

70 лучших студентов отмечены президентской стипендией

Исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов подписал распоряжение, согласно которому 70 лучших студентов высших учебных заведений страны отмечены президентской стипендией по итогам 2019-2020 учебного года.

На награждение отличившихся студентов из фонда образования при президенте выделено 3 миллиона 500 тысяч сомов из расчета по 50 тысяч сомов каждому.

Список студентов (курсантов) очной формы обучения утвержден рабочей группой, созданной приказом Министерства образования и науки и одобрен комиссией по вопросам образования.

Список лучших, удостоенных президентской стипендии по итогам 2019-2020 учебного года:

  • Абышев Жоодат;
  • Абалбаева Жазгул;
  • Абасканова Айдана;
  • Абдыракманов Нуржигит;
  • Абдыракманова Нуркыз;
  • Акимов Алмазбек;
  • Алмазбекова Нурданат;
  • Анарбек кызы Перизат;
  • Апсатаров  Эльмурат;
  • Асанбекова Ализа;
  • Баатырбек кызы Бегимай;
  • Бакиева Жыпаргүл;
  • Бактыбеков Азим;
  • Баратова Арофат;
  • Батырканова Жамила;
  • Бейшенбекова Нуржамал;
  • Бозгунчиев Жыргалбек;
  • Дельсуз Фархад;
  • Джолдошбекова Алтынай;
  • Досматова Аида;
  • Жайлообек кызы Гульзада;
  • Жаныбекова Алия;
  • Жумаев Ильгиз;
  • Жумаева Касиет; 
  • Кадырбек кызы Аиза;
  • Каныбеков Эсен;
  • Капаева Нуржамал;
  • Кенжебекова Диана;
  • Ковалева Анастасия;
  • Мааданбекова Жибек;
  • Маарасулова Зывагул;
  • Маданбекова Айым; 
  • Маматемин уулу Кутман;
  • Марлис кызы Бегимай;
  • Масалбеков Нуркалый;
  • Маткасимов Арлен;
  • Медербекова Адэль;
  • Медетбек кызы Элида;
  • Мирланова Гулайым;
  • Нарбекова Адель;
  • Нурболот кызы Айгерим;
  • Нургазиева Мирана;
  • Нургазы кызы Айгерим;
  • Нурланбек кызы Асел;
  • Оморбеков Алибек;
  • Осмоловец Даниил;
  • Полотбек кызы Токтогүл;
  • Салимзянова Валерия;
  • Сатаров Арлен;
  • Сашнина Ярославна;
  • Сейдакматова Мээрим;
  • Секалиева Дениза;
  • Султанова Айтолкун;
  • Сушкова Юлия;
  • Талгартбекова Эдиса;
  • Таштанбаева Айгерим; 
  • Терибаев Алишер;
  • Тишкимбаев Эрмек;
  • Тогуззакова Асель; 
  • Токтонбек кызы Нургулай;
  • Толонов Нурданат;
  • Тургунбаева Диана;
  • Турдумахмедова Айдана;
  • Турусбек кызы Асел;
  • Улукбек кызы Марина;
  • Улукбек кызы Чолпон;
  • Шамшиев Максат;
  • Шербаев Абдумалик;
  • Эргешбай кызы Аселкан;
  • Эркинов Амантур.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177078/
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