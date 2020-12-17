70 лучших студентов отмечены президентской стипендией

Исполняющий обязанности главы государства Талант Мамытов подписал распоряжение, согласно которому 70 лучших студентов высших учебных заведений страны отмечены президентской стипендией по итогам 2019-2020 учебного года.

На награждение отличившихся студентов из фонда образования при президенте выделено 3 миллиона 500 тысяч сомов из расчета по 50 тысяч сомов каждому.

Список студентов (курсантов) очной формы обучения утвержден рабочей группой, созданной приказом Министерства образования и науки и одобрен комиссией по вопросам образования.

Список лучших, удостоенных президентской стипендии по итогам 2019-2020 учебного года: