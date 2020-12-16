ЦИК так и не вернула деньги партиям. «Реформа» готовит иск в суд

ЦИК так и не вернула партиям залог. «Реформа» готовит иск в административный суд Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в политорганизации.

Уточняется, что речь идет о сумме 5 миллионов сомов. Эти деньги внесли партии, участвующие в выборах 4 октября. Их итоги Центризбирком признал недействительными. Но деньги так и не вернул. В ЦИК сослались на отсутствие нормы в законе по возвращению залога.

Однако в штабе «Реформы» полагают, что это отговорки. Поскольку Центризбирком не имеет права удерживать у себя средства, которые ему не принадлежат. От идеи вынудить избирательную комиссию через суд отдать деньги партия не отказалась.

Отметим, что в общей сложности на счету ЦИК находится 80 миллионов сомов — общая залоговая сумма.

До снижения залога политобъединения должны были внести по 5 миллионов сомов. В гонке, назначенной на 4 октбяря и итоги которой Центризбирком вынужден был аннулировать, участвовали 16 партий.