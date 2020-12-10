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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Ставит под сомнение нашу работу. Мирлан Бакиров недоволен заявлением посла США

«Своим заявлением о выводе $700 миллионов из Кыргызстана посол США Дональд Лу ставит под сомнение работу депутатской комиссии», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Мирлан Бакиров.

По его словам, комиссия работала и не увидела взаимосвязи между выводом средств и Райымбеком Матраимовым.

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«В последнее время посол США в КР Дональд Лу вмешивается во внутренние дела страны и делает заявления. Есть Венская конвенция, где говорится, что дипломаты обязаны уважать законы и постановления государства пребывания и не вмешиваться во внутренние дела страны. Партия «Мекеним Кыргызстан» была образована в 2015 году и участвовала во многих выборах, проходила в городские кенеши. Партия — это в первую очередь общественная организация», — высказался Мирлан Бакиров.

Напомним, что Мирлан Бакиров возглавлял партию «Мекеним Кыргызстан» на парламентских выборах 4 октября 2020-го.

Посол США в Кыргызстане Дональд Лу сделал заявление на виртуальной церемонии вручения журналистам премии «Стремление». Он заявил, что самой важной историей последних 18 месяцев было журналистское расследование о преступной империи Раима-миллиона. Но почему это было так важно? Организованная преступность существовала и процветала в республике со времен Советского Союза. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/176194/
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