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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Конституционная реформа. Суды аксакалов хотят приравнять к госорганам

Суды аксакалов хотят приравнять к государственным органам. Об этом на заседании секции «Органы государственной власти» заявила председатель Ассоциации судов аксакалов Замира Мамакеева.

По ее словам, в новом проекте Конституции роль аксакалов определена как общественная организация.

«Мы очень недовольны этим положением. Просим включить его в органы местного самоуправления. Потому что они активно взаимодействуют с правоохранительными органами, судьями и значительно разгружают их работу, решая бытовые, земельные конфликты, но в законе не прописаны их полномочия и права. Если не будете включать, то уберите его из Основного закона совсем», — сказала Замира Мамакеева.

Член конституционного совещания юрист Нурлан Исмаилов рассказал, что в мировой практике также есть система судов аксакалов, но они называются по-другому. «В Великобритании их называют магистратским судом, в США — мировой судьей. Все они работают на общественных началах, соответственно, зарплату не получают. Если им будут платить, то возникнет необходимость наличия профессиональной квалификации, то есть юридическое образование, трудовые обязанности, стаж работы. Указанные суды занимаются разрешением споров и примирением сторон с использованием природных талантов», — заметил он.

Нурлан Исмаилов добавил, что если суды аксакалов включат в госорганы, то они станут структурой судебной власти.

Член КС общественный деятель Садирдин Торалиев поддержал идею. «Суды аксакалов нужны. Добивайтесь того, чтобы включить их в судебную систему», — призвал он.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175962/
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