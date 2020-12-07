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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят

На конституционном совещании решили оставить статус экс-президента. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель секции «Органы государственной власти» Болот Токтобаев.

По его словам, статус экс-президента в Основном законе остается, но предлагается убрать привилегии.

«Приставка «экс» значит бывший. Поэтому статус остается. Но в законе мы предлагаем ограничить гарантии и привилегии бывшего президента», — сказал Болот Токтобаев.

Ранее Азимбек Бекназаров предложил убрать из Конституции норму о статусе экс-президента.  По его словам, государственный бюджет терпит большие материальные убытки, обеспечивая экс-президентов льготами.

В целях эффективной работы конституционного совещания созданы рабочие группы и секретариат. Члены совещания работают в трех секциях: «Основы конституционного строя», «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» и «Органы государственной власти».

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175756/
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