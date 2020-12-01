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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

В новую Конституцию предлагают ввести норму о люстрации

Член конституционного совещания предложил ввести норму о люстрации. Об этом на заседании секции «Органы государственной власти» заявил бывший депутат Эсенгул Исаков.

По его словам, последние события показали, что народ устал от политической элиты и требует люстрации.

«Это норма на сегодня очень важна. Тех чиновников и политиков — казнакрадов, которые за последние 30 лет дискредитировали себя, нужно люстрировать. То есть сегодня мы видим, что у них есть деньги, у них есть связи, они как шакалы, не стесняясь, вновь и вновь возвращаются к своей добыче. Поэтому их можно усмирить только законом о люстрации», — отметил Эсенгул Исаков.

Член КС добавил, что необходимо также привлекать к ответственности и детей люстрированных чиновников.

«Как бы это жестко не звучало, но если политика люстрировали, то их дети тоже не должны работать в госорганах. Потому что наши чиновники, насколько бы ты жесткий закон не принимал о коррупции, они все равно воруют. А так они будут думать, прежде чем совершать преступление, потому что его детей не возьмут на работу», — заключил бывший депутат.

Председатель совещания Болот Токтобаев поддержал предложение и отметил, что идея хорошая. «Если человек замешан в коррупционных делах, его нужно люстрировать», — сказал он.

Председатель отметил, что Эсенгулу Исакову необходимо озвучить предложение на пленарном заседании, где члены конституционного совещания после обсуждения вынесут свое решение по указанному вопросу.

Напомним, что ранее члены конституционного совещания Кантемир Мырзабеков и Эсенгул Исаков также предлагали ужесточить наказание за распространение информации, порочащей и унижающей честь и достоинство.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175115/
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