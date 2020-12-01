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Власть

Дастан Дюшекеев назначен руководителем отдела внешней политики президента

Пресс-секретарь Садыра Жапарова Дастан Дюшекеев назначен заведующим отделом внешней политики аппарата президента. Информацию 24.kg подтвердил руководитель информационного отдела главы государства Нургазы Анаркулов.

По его словам, соответствующий указ подписал и. о. президента Талант Мамытов 17 ноября. До этого отделом внешней политики руководил Данияр Сыдыков.

Садыр Жапаров назначил Дастана Дюшекеева пресс-секретарем премьер-министра 14 октября.

Про трудовую деятельность Дастана Дюшекеева мало информации. По некоторым данным, он работал администратором ресторана и в штабе партии «Кыргызстан».

Сам он ранее сообщил журналистам, что по профессии дипломат, окончил вуз в Москве, работал в сфере пиара.

Дастан Дюшекеев обещал 24.kg позже подробно рассказать о своей трудовой деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175023/
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