COVID-19. Вице-премьер признала, что между ведомствами нет взаимодействия

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева возмутилась, что национальная информационная кампания «Сакта» («Защити») не работала. Об этом она заявила сегодня на координационном совещании по COVID-19. Чиновница поинтересовалась, почему отсутствует координация между ведомствами.

Отметим, «Сакта» была презентована еще в сентябре. «На это были выделены большие донорские средства. Но тем не менее она повисла в воздухе. Вот так мы работаем», — признала Эльвира Сурабалдиева.

Дезинформация идет еще и из-за того, что между ведомствами в правительстве нет взаимодействия. Эльвира Сурабалдиева

Напомним, национальная информационная кампания «Сакта» («Защити») является продолжением проводимой работы по информированию населения о мерах безопасности здоровья, о важности укрепления иммунитета, посткоронавирусной реабилитации, особенно с учетом возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период.

Кампания направлена на повышение осведомленности населения о негативном влиянии COVID-19, в том числе вопросам важности соблюдения мер предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции и противодействия распространению фейковых новостей в период пандемии.

В свою очередь представитель Фонда «Сорос-Кыргызстан» Шамиль Ибрагимов отметил, что на поддержку линии «118» нужно $10 тысяч в месяц. Есть заинтересованность, чтобы она функционировала еще 2-3 месяца. Он напомнил и о программе «Тирек», которая так и не была реализована.