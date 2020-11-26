Экс-премьер-министр Феликс Кулов считает, что Конституционная палата не должна игнорировать заключение Венецианской комиссии. Он объяснил 24.kg почему.

По его словам, эксперты комиссии четко указали, что у шестого созыва ограничены полномочия, и поэтому депутаты не могут и не должны инициировать референдум по принятию нового Основного закона. «Сейчас у Конституционной палаты нет кворума. Но когда кворум соберется и палата рассмотрит заявление лидера партии «Реформа» Клары Сооронкуловой, она должна будет его удовлетворить, исходя из заключения комиссии. Если этого не произойдет, если судьи испугаются, то мы окончательно уроним свой имидж на международной арене и выпадем навсегда из правового поля», — сказал Феликс Кулов.

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Он добавил, что от решения КП зависит и репутация Садыра Жапарова, баллотирующегося в президенты. «Если судьи КП пойдут против комиссии, то все будут понимать, что это не без участия Садыра Жапарова», — подчеркнул Феликс Кулов.

Напомним, что члены Венецианской комиссии пришли также к выводу, что необходимость проведения конституционной реформы должна толковаться как важная для обеспечения полномасштабных и свободных выборов, в ходе которых можно будет надлежащим образом определить волю народа.

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.