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Власть

Депутаты приняли поправки в бюджет 2020 года в первом чтении

В первом чтении принят законопроект о внесении поправок в бюджет Кыргызстана 2020 года. Решение принято сегодня на заседании.

Напомним, что правительству пришлось вновь вносить поправки в бюджет из-за влияния пандемии коронавируса на экономику страны. По обновленному прогнозу, ВВП по итогам года снизится на 5,3 процента, а инфляция составит 7,5 процента.

В предлагаемом проекте по внесению изменений в республиканский бюджет текущего года доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций прогнозируются на сумму 137 миллиардов 131 миллион сомов, а расходы — 172 миллиарда 744,2 миллиона. Дефицит казны увеличен до 35 миллиардов 612,8 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174457/
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