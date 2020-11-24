Попытка № 5. Решать вопрос открытия кинотеатров и школ будут местные власти

Местные органы власти будут уполномочены решать вопросы возобновления различных видов экономической деятельности на вверенных территориях с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических правил. Об этом заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева на заседании Республиканского оперативного штаба.

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Чиновники вновь обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах страны, рассмотрели вопрос хода строительства новых больниц, их оснащения необходимым медицинским оборудованием и инвентарем.

«Важно своевременно завершить весь комплекс работ по строительству и оснащению медицинских учреждений. Прошу уделить данному вопросу особое внимание. Кроме того, руководителям регионов необходимо представить детальную информацию по полученной гуманитарной помощи и ее распределению. Необходим четкий учет и анализ получаемой помощи», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Члены штаба остановились и на вопросах возобновления работы общеобразовательных учреждений, кинотеатров и других видов экономической деятельности.

Отмечается, что в целях возобновления экономической деятельности правительство предлагает с 1 декабря 2020 года делегировать местным органам власти полномочия по разрешению различных видов деятельности на вверенных территориях с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических и иных правил.

«При этом в обязательном порядке должны соблюдаться: масочный режим, социальная дистанция и иные санитарно-эпидемиологические правила. Профильные госорганы разработают соответствующие алгоритмы по контролю безопасности эпидситуации на местах в соответствии с уровнем заболеваемости и нагрузкой на медучреждения. Республиканский оперативный штаб будет держать на контроле ситуацию по COVID-19 в регионах», — подчеркнула вице-премьер-министр.

Эльвира Сурабалдиева также отметила необходимость изучения вопроса введения ограничений или полного отказа от участия в коллективном праздновании предстоящих новогодних праздников.

Напомним, что из-за распространения COVID-19 в республике кинотеатры были одними из первых объектов, которые добровольно закрылись на карантин. Уже восемь с половиной месяцев они не работают, а последние два живут с надеждой, что власти все же разрешат им возобновить деятельность.