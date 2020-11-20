Новая редакция Конституции. Акун обвинил СМИ в несостоятельной критике проекта

Конституционное совещание начало свою работу. Его возглавляет профессор, политолог Бекбосун Борубашов. Заседание транслируется в прямом эфире ОТРК.

Бывший омбудсмен Турсунбек Акун заявил, что в обществе начали критиковать еще не готовый проект Основного закона.

«Группа во главе с радио «Азаттык» и других СМИ, финансируемых из-за рубежа, начала проводить обсуждение. В нем участвует и тот, кто считает себя отцом Конституции. Они критикуют проект закона, которого еще нет», — заявил Турсунбек Акун.

Как бывший акыйкатчи стал членом конституционного совещания, если он не знает о том, что проект новой редакции Конституции вывешен на официальном сайте Жогорку Кенеша именно для общественного обсуждения, непонятно.

Сам он, высказав критику в адрес СМИ, начал комментировать, по его же словам, якобы несуществующий проект Конституции.

«Я посмотрел, там нет изменений в полномочиях президента и парламента. Президент впервые берет на себя ответственность за исполнительную власть. Такого в истории страны еще не было», — сказал Турсунбек Акун.