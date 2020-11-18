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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Новая редакция Конституции. Зайнидин Курманов о бесполезности перекройки

«Надо менять не Конституцию, а сознание кыргызстанцев», — заявил 24.kg профессор Зайнидин Курманов, комментируя инициативу нардепов о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Проект закона вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

«Новый проект выглядит немного необычно: курултай, права народа и так далее. Но в условиях глобализации идут процессы не только демократизации, но и архаизации — возвращения назад, к ценностям прошлого. В Кыргызстане одна часть населения, как правило, городская, быстро демократизируется, а другая — архаизируется. Здесь возникает конфликт. Одни ищут спасение в прошлом, другие — в будущем», — отметил он.

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По мнению Зайнидина Курманова, необходимости в изменении Конституции нет. «Когда мы жили по Основному закону? Я раньше дрался с отчаянием, в последний раз, когда вносили изменения во времена Атамбаева, думал, все, конец света. Но прошло время, мы не развалились. А сейчас гражданское общество с остервенением защищает действующий документ от новых чиновников. Эта ситуация показывает, насколько мы не жили и продолжаем не жить по Конституции», — сказал он.

Надо закончить эти бессмысленные изменения Конституции, которые не приводят к улучшению жизни. Ничего нового не придумали, ну разве что курултай. Если его убрать, то получим Конституцию периода Акаева и Бакиева.

Зайнидин Курманов

По словам профессора, конституционные изменения приводят к благоприятным результатам в странах, где понимают смысл нововведений, на что они направлены, какие цели должны быть достигнуты. «У нас же становится все хуже и хуже. Значит, дело не в Конституции. Значит, можно еще 200 раз изменить, пока что-то достигнем. В Бразилии 180 раз меняли Основной закон за 200 лет независимости, и страна не рухнула, лет 30 назад пришли в сознание и поняли, что дело не в Конституции, а в мозгах человеческих. И они стали нормально развиваться, хотя есть еще проблемы», — отметил он.

Зайнидин Курманов добавил, что главная задача — изменить общественное сознание. «Это, конечно, неблагодарная работа, потому что сделать это за короткий период невозможно. Моисей водил евреев 40 лет, чтобы они обрели новое сознание, из рабского состояния стали свободным народом. Мы 30 лет блуждаем, но толку нет. Была надежда на гражданское общество. Но оно зеркально отображает общее состояние. Много фанатиков, но нет хороших, нормальных экспертов. Надо отходить от повального обсуждения Конституции, формы правления, мажоритарной или преференциальной системы. А надо связать Основной закон и цели нашей страны. Достигнем с ним благополучия, качественного образования, медицины, прекращения коррупции, чтобы наша республика стала авторитетной в мировом сообществе, чтобы люди стали богаче? Нужно правильно обсуждать тему, какие цели поставлены правильно, какие нет. Придумали курултай. Садыр Жапаров говорит: народ хочет, мы будем делать все, что он хочет. Но народ же не эксперт, он не может знать всех путей выхода из ситуации, они же академий не оканчивали. Нужно заниматься просвещением, заставить людей думать, размышлять, и тогда, может, мы сможем, как евреи, построить процветающее государство без нефти», — заключил он.

Напомним, перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/173482/
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