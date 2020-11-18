Новая редакция Конституции. Медиаэксперт о попытке исключить право на правду

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Из проекта Конституции страны исключили право на правду, чтобы, видимо, снова и снова наступать на грабли, заявила 24.kg глава Института медиаполиси Бегаим Усенова, комментируя инициативу нардепов.

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По ее словам, в 2010 году на референдуме приняли новую Конституцию, которая запретила уголовное преследование за свободу слова.

«В проекте Основного закона, который вынесли вчера, этой нормы нет. Как известно, наши властьимущие терпеть не могут критику. Пример из новейшей истории — принуждение к извинению медиков из-за информации об отсутствии СИЗ. Или вызовы на допросы граждан, осмелившихся по причине смерти от коронавируса или болезни родных и близких высказать горькую правду в связи с отсутствием надлежащей помощи в больницах. Мы все свидетели, что даже в отсутствие санкционирующей нормы «выслуживающиеся» представители правоохранительных органов умудрялись запугивать людей, решившихся высказаться и способных мыслить критически», — отмечает она.

В 2010 году на референдуме приняли новую Конституцию Кыргызской Республики, которая запретила уголовное преследование за слово.

Норма в действующем Основном законе страны гласит: не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей Конституцией гарантии запрета: на уголовное преследование за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности.

«Убрав из проекта Конституции реформаторскую норму о конституционном запрете на уголовное преследование за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности, инициаторы, очевидно, хотят возродить утратившую в 2010 году опасную традицию сажать журналистов, да и не только за критику», — заключила медиаэксперт.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.