Владимир Путин подписал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, документом предусматривается, что государство — член ЕАЭС выплачивает трудящемуся пенсию исходя из его стажа работы, приобретенного на территории этого государства. При этом формирование пенсионных прав трудящегося и назначение ему пенсии осуществляются на тех же условиях, что и для граждан этого государства.

В случае если стажа работы, приобретенного на территории одного государства — члена союза, недостаточно для возникновения у трудящегося права на пенсию в соответствии с законодательством этого государства, допускается учет стажа работы, приобретенного трудящимся на территориях других государств — членов ЕАЭС (за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени).

Соглашением установлено, что назначение и выплата пенсии в соответствии с законодательством одного государства — члена союза не влияют на право трудящегося на одновременное назначение и выплату ему пенсии согласно законодательству другого государства ЕАЭС.