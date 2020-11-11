10:08
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Власть

Владимир Путин подписал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, документом предусматривается, что государство — член ЕАЭС выплачивает трудящемуся пенсию исходя из его стажа работы, приобретенного на территории этого государства. При этом формирование пенсионных прав трудящегося и назначение ему пенсии осуществляются на тех же условиях, что и для граждан этого государства.

В случае если стажа работы, приобретенного на территории одного государства — члена союза, недостаточно для возникновения у трудящегося права на пенсию в соответствии с законодательством этого государства, допускается учет стажа работы, приобретенного трудящимся на территориях других государств — членов ЕАЭС (за исключением случаев, когда такой стаж работы совпадает по времени).

Соглашением установлено, что назначение и выплата пенсии в соответствии с законодательством одного государства — члена союза не влияют на право трудящегося на одновременное назначение и выплату ему пенсии согласно законодательству другого государства ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172494/
просмотров: 565
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 39,4 миллиарда сомов потратили на пенсии и пособия в 2020 году
ЕЭК проработает предложение Кыргызстана о финансировании догоняющих экономик
В Кыргызстан контрабандой ввезли 52 автомобиля
Артем Новиков виртуально поучаствовал в заседании ЕЭК
Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей в департаментах ЕЭК
Решения ЕЭК по вопросу предварительного информирования облегчат жизнь бизнеса
В Кыргызстане начали выплату повышенных пенсий
Выплата повышенных пенсий за октябрь в Кыргызстане начнется вовремя
До конца года Кубе могут дать статус наблюдателя в ЕАЭС
Россия рассмотрит в приоритете поставку в Кыргызстан вакцины от коронавируса
Популярные новости
Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на&nbsp;потребление электричества Садыр Жапаров обещает отменить ограничения на потребление электричества
Садыр Жапаров и&nbsp;Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс &laquo;Ата-Бейит&raquo; Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков посетили комплекс «Ата-Бейит»
Конфликт в&nbsp;Нагорном Карабахе. В&nbsp;Ереване начались массовые беспорядки Конфликт в Нагорном Карабахе. В Ереване начались массовые беспорядки
Выборы президента. ЦИК не&nbsp;зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова Выборы президента. ЦИК не зарегистрировала представителей Адахана Мадумарова
Бизнес
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
Станцуй и&nbsp;выиграй классные призы в&nbsp;конкурсе от&nbsp;организации туризма Кореи Станцуй и выиграй классные призы в конкурсе от организации туризма Кореи
11 ноября, среда
10:00
Электронные дневники. Когда жалко 20 сомов в месяц Электронные дневники. Когда жалко 20 сомов в месяц
09:45
Выборы президента. В ЦИК поступило еще одно уведомление об участии в гонке
09:41
Владимир Путин подписал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС
09:35
В Бишкеке митингуют работники «Кыргыз почтасы». Требуют повысить зарплату
09:26
В Сузакском районе задержали милиционера, вымогавшего $1 тысячу