Садыр Жапаров продолжает поездки по регионам. Сегодня посещение Нарына

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня отправился с рабочей поездкой в Нарынскую область.

По данным пресс-службы аппарата главы государства, он ознакомится с деятельностью социальных объектов, посетит Верхненарынский каскад ГЭС, а также примет участие в торжественном открытии квартирного комплекса для сотрудников правоохранительных органов. Садыр Жапаров встретится с активом и общественностью региона.

Ранее он уже посетил Ошскую, Баткенскую и Джалал-Абадскую области.