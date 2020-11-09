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Власть

Садыр Жапаров продолжает поездки по регионам. Сегодня посещение Нарына

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров сегодня отправился с рабочей поездкой в Нарынскую область.

По данным пресс-службы аппарата главы государства, он ознакомится с деятельностью социальных объектов, посетит Верхненарынский каскад ГЭС, а также примет участие в торжественном открытии квартирного комплекса для сотрудников правоохранительных органов. Садыр Жапаров встретится с активом и общественностью региона.

Ранее он уже посетил Ошскую, Баткенскую и Джалал-Абадскую области.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/172349/
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