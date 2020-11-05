Выборы президента. Клара Сооронкулова намерена баллотироваться

Лидер политической партии «Реформа» Клара Сооронкулова собирается баллотироваться на пост президента Кыргызстана. Об этом она заявила 24.kg.

По ее словам, решение согласовано с политорганизацией. «Но пока нет единого мнения, как я пойду. Как кандидат от партии или как самовыдвиженец», — сказала Клара Сооронкулова, добавив, что участвовать в президентских выборах она будет однозначно.

Уведомления о намерении баллотироваться в ЦИК ранее подали лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов, бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, политолог Бакыт Бакетаев и экс-торага Жогорку Кенеша Канат Исаев.

В ЦИК напоминают: прием заявлений от претендентов на высший государственный пост в стране продлится до 14 ноября включительно.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.