Эпидемиологическая ситуация обостряется. Депутаты вспомнили о коронавирусе

Парламент заслушивает информацию правительства об эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Заседание проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева сообщила, что эпидемиологическая ситуация обостряется. По ее словам, в Таласе, Оше, Баткене и Джалал-Абаде открываются дневные стационары.

«На 4 ноября по стране подготовлено 4 тысячи 568 коек. В регионах открыты дневные стационары. В республике работает 14 лабораторий. Необходимых кислородных аппаратов и лекарственных средств достаточно», — отметила она.

За последние сутки в Кыргызстане выявили 535 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.