В БГК обсудили возврат детей в школы, но ответственность брать никто не хочет

Вернуть к традиционной форме обучения хотя бы учеников выпускных классов столичных школ предложил депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов.

На заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам он отметил, что дистанционное обучение проходит на слабом уровне, а дети зачастую предоставлены сами себе.

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«Урок длится 20 минут. Разве за это время можно объяснить новую программу? Это потом ложится на плечи родителей. Оценки в итоге получают не дети, а родители. Они занимаются, они дают ответы. Надо как-то поэтапно выходить. Обучали же в традиционной форме первые классы. Со старшеклассниками, выпускниками можно заниматься, они уже взрослые, могут соблюдать дистанцию, другие требования. У них мало времени, им надо готовиться, поступать. Помещений в школах хватает. Надо подать заявку в Минобразования, чтобы дали разрешение», — сказал он.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева ответила, что накануне этот вопрос обсуждался на встрече чиновников министерств образования и здравоохранения. «Мы бы хотели открыть школы, но в то же время, чтобы и Минздрав и Минобразования взяли ответственность. Если начнется эпидемия, не дай бог, летальные исходы...» — отметила она.

По ее словам, мэрия предлагает поэтапное возобновление учебного процесса в реальном режиме. В первую очередь для учеников 1-х, 2-х, 5-х, 9-х, 11-х классов. «Но эпидемиологи, педиатры не рекомендут, выступают против, говорят, что будет микс инфекций — коронавируса и ОРВИ. Дети будут болеть в тяжелой форме, и больницы не смогут всех вылечить. Поэтому надо выбрать или здоровье детей, или образование», — отметила Айжан Чыныбаева.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех школьников перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.