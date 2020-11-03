14:15
USD 81.80
EUR 95.16
RUB 1.02
Власть
Сюжет: COVID-19

В БГК обсудили возврат детей в школы, но ответственность брать никто не хочет

Вернуть к традиционной форме обучения хотя бы учеников выпускных классов столичных школ предложил депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов.

На заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам он отметил, что дистанционное обучение проходит на слабом уровне, а дети зачастую предоставлены сами себе.

Читайте по теме
В каких школах Бишкека слабый уровень онлайн-обучения, рассказали в мэрии

«Урок длится 20 минут. Разве за это время можно объяснить новую программу? Это потом ложится на плечи родителей. Оценки в итоге получают не дети, а родители. Они занимаются, они дают ответы. Надо как-то поэтапно выходить. Обучали же в традиционной форме первые классы. Со старшеклассниками, выпускниками можно заниматься, они уже взрослые, могут соблюдать дистанцию, другие требования. У них мало времени, им надо готовиться, поступать. Помещений в школах хватает. Надо подать заявку в Минобразования, чтобы дали разрешение», — сказал он.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева ответила, что накануне этот вопрос обсуждался на встрече чиновников министерств образования и здравоохранения. «Мы бы хотели открыть школы, но в то же время, чтобы и Минздрав и Минобразования взяли ответственность. Если начнется эпидемия, не дай бог, летальные исходы...» — отметила она.

По ее словам, мэрия предлагает поэтапное возобновление учебного процесса в реальном режиме. В первую очередь для учеников 1-х, 2-х, 5-х, 9-х, 11-х классов. «Но эпидемиологи, педиатры не рекомендут, выступают против, говорят, что будет микс инфекций — коронавируса и ОРВИ. Дети будут болеть в тяжелой форме, и больницы не смогут всех вылечить. Поэтому надо выбрать или здоровье детей, или образование», — отметила Айжан Чыныбаева.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех школьников перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171776/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
В каких школах Бишкека слабый уровень онлайн-обучения, рассказали в мэрии
Дистанционное обучение. Вице-мэру посоветовали звонить школьникам
На складах детсадов Бишкека хранятся продукты почти на 4 миллиона сомов
В Бишкеке обсудили возобновление обучения в офлайн-режиме. Оно коснется не всех
Куванычбек Конгантиев: БГК занял страусиную позицию в вопросе назначения мэра
Привыкайте. Старую площадь Бишкека переименовали в имени Турдакуна Усубалиева
Четверть онлайн. Как из-за отторжения к учебе не потерять целое поколение
Бишкекские власти снова передумали. Ученики 2-6-х классов не вернутся в школы
Завтра у первоклассников выходной
Минобразования выпустило приказ о возобновлении образовательного процесса
Популярные новости
Советник Садыра Жапарова скрыл в&nbsp;своих декларациях крупную недвижимость Советник Садыра Жапарова скрыл в своих декларациях крупную недвижимость
Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в&nbsp;политику Омурбек Бабанов объяснил, почему решил вернуться в политику
Выборы президента. Четвертое уведомление об&nbsp;участии в&nbsp;гонке поступило в&nbsp;ЦИК Выборы президента. Четвертое уведомление об участии в гонке поступило в ЦИК
Пограничники перешли на&nbsp;усиленное несение службы. По&nbsp;поручению Садыра Жапарова Пограничники перешли на усиленное несение службы. По поручению Садыра Жапарова
Бизнес
Кредит на&nbsp;образование от&nbsp;банка &laquo;Бай-Тушум&raquo;&nbsp;&mdash; выгодная инвестиция в&nbsp;свое будущее Кредит на образование от банка «Бай-Тушум» — выгодная инвестиция в свое будущее
&laquo;Оптима Банк&raquo; получил награду в&nbsp;номинации Best Private Bank 2020 «Оптима Банк» получил награду в номинации Best Private Bank 2020
Любишь футбол? Тогда тебе к&nbsp;нам. Объявляется набор в&nbsp;Школу футбольного арбитра Любишь футбол? Тогда тебе к нам. Объявляется набор в Школу футбольного арбитра
Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов Дело Германа Цоя. Из-за решения суда бюджет может потерять 1,5 миллиарда сомов
3 ноября, вторник
14:13
В Бишкеке задержали водителя с подложным госномером и без водительских прав В Бишкеке задержали водителя с подложным госномером и б...
14:11
В БГК обсудили возврат детей в школы, но ответственность брать никто не хочет
14:00
Битва за здания больниц. Когда проводят непродуманные реформы
13:47
В Токмаке открыли инфекционную больницу
13:46
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 84 сома