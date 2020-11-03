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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. До 6 декабря кандидаты должны сдать языковой тест

До 6 декабря включительно кандидаты в президенты должны сдать в ЦИК языковой тест. Об этом 24.kg сообщил член избирательной комиссии Кайрат Осмоналиев.

По его словам, претенденты на высший государственный пост, сдавшие экзамен в 2017 году, когда также баллотировались во время президентской кампании и получили документ Кыргызтеста, могут не проходить испытание повторно, поскольку сертификат имеет бессрочное действие. Остальные обязаны будут пройти проверку на знание государственного языка. Тестирование проводят специалисты Кыргызтеста.

Не сдавшие тест с гонки снимаются.

В Центризбирком подали уведомления о желании участвовать в выборах президента страны лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, автор знаменитого мема «Зима не будет» Арстан Алай, экономист Кубан Чороев, активист Назарбек Нышанов и бывший губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Все они самовыдвиженцы.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171770/
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