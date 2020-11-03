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Власть

Учителей в Оше заставили идти на встречу с Садыром Жапаровым принудительно

Продолжается рабочая поездка исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова по регионам страны. Сегодня на стадионе южной столицы он провел встречу с местными жителями.

Учителей Оша отправили на встречу с и. о. главы государства приказом. Об этом в Twitter написал Нурсултан Акылбек.

По его словам, всем педагогам приказали с паспортами явиться на центральный стадион в южной столице.

«Пишут, что преподавателей пригоняют на стадион Оша на встречу с Садыром Жапаровым. Напоминаю, что на юге бушует коронавирус», — пишет Нурсултан Акылбек.

По информации местных СМИ, на встречу с Садыром Жапаровым пришли около 4 тысяч человек.

Сейчас он уехал в Джалал-Абад.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171755/
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