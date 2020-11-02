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Власть

В Иссык-Кульской области новый глава

Исполнять обязанности полпреда правительства в Иссык-Кульской области вместо Балбака Тулобаева, ставшего и. о. мэра Бишкека, будет Эльчибек Джантаев, первый заместитель полпреда правительства в этом регионе.

С 2014 года и по 9 февраля 2018-го он занимал должность первого заместителя акима Ак-Суйского района.

9 февраля 2018 года распоряжением бывшего тогда премьер-министром Сапара Исакова назначен акимом — главой Тюпской районной государственной администрации.

30 июля 2020-го стал первым заместителем полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171576/
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