В Иссык-Кульской области новый глава

Исполнять обязанности полпреда правительства в Иссык-Кульской области вместо Балбака Тулобаева, ставшего и. о. мэра Бишкека, будет Эльчибек Джантаев, первый заместитель полпреда правительства в этом регионе.

С 2014 года и по 9 февраля 2018-го он занимал должность первого заместителя акима Ак-Суйского района.

9 февраля 2018 года распоряжением бывшего тогда премьер-министром Сапара Исакова назначен акимом — главой Тюпской районной государственной администрации.

30 июля 2020-го стал первым заместителем полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.