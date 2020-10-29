Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки

Премьер-министр Садыр Жапаров признал свои кадровые ошибки. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Он отметил, что при назначении на должность опирается на молодость и предложения, поступающие от разных политических сил.

«Каждый день к нам приходят люди и твердят, что они самые умные и лучшие. При назначении мы старались привлечь молодых и учесть мнение политических партий. Были ошибки. Но после реформы все очистится. Мы начнем брать на работу только на основании конкурса», — пообещал Садыр Жапаров.

Отметим, ранее Садыр Жапаров обещал не брать на работу по знакомству и родству. В ГКНБ он назначил своего друга Камчыбека Ташиева. В Финпол под давлением организаторов митинга 5-6 октября из партии «Чон казат» — Сыймыка Жапыкеева. Генпрокурором стал еще один близкий соратник — Курманкул Зулушев. А первым замом в аппарате президента — Медербек Сатыев. Зулушев и Сатыев ранее были судьями, которые вынесли Садыру Жапарову оправдательный приговор.