15:46
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Власть

Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки

Премьер-министр Садыр Жапаров признал свои кадровые ошибки. Об этом он заявил сегодня на заседании правительства.

Он отметил, что при назначении на должность опирается на молодость и предложения, поступающие от разных политических сил.

«Каждый день к нам приходят люди и твердят, что они самые умные и лучшие. При назначении мы старались привлечь молодых и учесть мнение политических партий. Были ошибки. Но после реформы все очистится. Мы начнем брать на работу только на основании конкурса», — пообещал Садыр Жапаров.

Отметим, ранее Садыр Жапаров обещал не брать на работу по знакомству и родству. В ГКНБ он назначил своего друга Камчыбека Ташиева. В Финпол под давлением организаторов митинга 5-6 октября из партии «Чон казат» — Сыймыка Жапыкеева. Генпрокурором стал еще один близкий соратник — Курманкул Зулушев. А первым замом в аппарате президента — Медербек Сатыев. Зулушев и Сатыев ранее были судьями, которые вынесли Садыру Жапарову оправдательный приговор.
Ссылка: https://24.kg/vlast/171264/
просмотров: 685
Версия для печати
Материалы по теме
У и. о. президента Садыра Жапарова появился пресс-секретарь
Сестра Садыра Жапарова до сих пор в розыске. Генпрокуратура не комментирует
Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана
Фарид Ниязов решил дать советы Садыру Жапарову
Садыр Жапаров призывает кыргызстанцев сообщать о коррупции в ГКНБ через соцсети
Великое расчехление. Дастан Бекешев о рисках поправок в Уголовный кодекс
Садыр Жапаров отреагировал на просьбу обеспечить ужинами медиков в обсервациях
Садыр Жапаров опять говорит о конституционной реформе
Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову
Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эльвиры Сурабалдиевой
Популярные новости
Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о&nbsp;требовании криминала властям Арест Камчи Кольбаева. Экс-глава Совбеза о требовании криминала властям
Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с&nbsp;Садыром Жапаровым Эркин Асрандиев рассказал, почему отказался работать с Садыром Жапаровым
Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а&nbsp;брат Садыра Жапарова останавливает Как делят кресло мэра Бишкека самозванцы, а брат Садыра Жапарова останавливает
Садыр Жапаров уйдет в&nbsp;отставку: намерен баллотироваться в&nbsp;президенты Садыр Жапаров уйдет в отставку: намерен баллотироваться в президенты
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
29 октября, четверг
15:39
Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки Садыр Жапаров признал и объяснил свои кадровые ошибки
15:33
Защита на ТЭЦ Бишкека сработала из-за замыкания кабельной линии
15:20
Садыр Жапаров поручил сократить бюрократию и бороться с коррупцией
15:17
ЦИК снова подала жалобу на решение об отмене повторных выборов
15:16
Из-за ситуации на ТЭЦ часть бишкекчан осталась без отопления и горячей воды