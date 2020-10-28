На заседании ЖК присутствует не более 20 депутатов, но принимают законопроекты

В госрезиденции «Ала-Арча» проходит внеочередное заседание парламента.

На повестке дня 20 вопросов. Законопроекты на рассмотрение Жогорку Кенеша вносит правительство. Среди них и документы, касающиеся трансформации земель, и поправки в Налоговый кодекс и кодексы о проступках и нарушениях.

«Так работать невозможно. Бардак в зале. Друг друга депутаты не слушают. Материалов на руках нет. Как мы можем в трех чтениях что-то принимать?» — недоумевает Дастан Бекешев.

На заседании присутствует не более 20 парламентариев.