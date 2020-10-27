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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. В ЦИК объяснили, зачем нужны дополнительные 147 миллионов

ЦИК утвердила смету расходов на досрочные выборы президента, назначенные на 10 января 2021 года.

В ведомстве уточнили, что сэкономлено 212 миллионов 668 тысяч 200 сомов. Эти средства были предусмотрены в Законе «О республиканском бюджете на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы», из которых 11 миллионов 500 тысяч сомов возвращаются в доход казны как неосвоенная сумма.

ЦИК направила письмо в аппарат правительства и Министерство финансов о необходимости выделить на подготовку и проведение досрочных президентских выборов 347 миллионов 992 тысячи 900 сомов, из них 147 миллионов 992 тысячи 900 сомов в 2020 году и 200 миллионов сомов — в январе 2021 года.

Общая смета расходов на подготовку и проведение досрочных выборов президента составляет в общей сумме 549 миллионов 161 тысячу 100 сомов.

ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170892/
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