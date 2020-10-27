Садыр Жапаров встретился с главой Совета сотрудничества тюркоязычных стран

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, он проинформировал собеседника о текущей политической ситуации в стране, при этом положительно отметив скорейшее и мирное разрешение острого политического кризиса благодаря сплоченности и мудрости народа Кыргызстана.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и отметили важность их укрепления между странами-участницами Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Тюркоязычные страны всегда являлись близкими партнерами, нас связывают общие исторические корни, схожесть языков, культур и традиций наших народов. Садыр Жапаров

Багдад Амреев в свою очередь рассказал о работе по расширению сотрудничества в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также по проекту стратегии «Тюркский совет — 2025», определяющей перспективы организации. В рамках встречи отмечена важность активизации усилий по созданию тюркского инвестиционного фонда Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона готова к сотрудничеству во всех направлениях, и приветствовал инициативу по размещению головного офиса инвестиционного Фонда ССТГ в городе Бишкеке.