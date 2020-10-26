Кто станет и. о. президента в случае отставки Садыра Жапарова. Мнения юристов

Исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров объявил сегодня, что будет участвовать в выборах.

По его словам, он сложит полномочия и. о. главы государства в начале декабря. Кто в этом случае возложит на себя полномочия лидера страны, объяснили 24.kg юристы — Феликс Кулов и Эмиль Джураев.

По словам Феликса Кулова, вакуум власти в государстве недопустим. «По Конституции исполнять обязанности главы государства должен торага. Но Канат Исаев уже однажды отказался от этой приставки, не имея на то законных оснований. Согласно Конституции, и. о. президента спикер не может быть только в случае, если он физически не способен взять на себя эти полномочия, то есть по состоянию здоровья, но Канат Исаев дееспособен, и поэтому его отказ по меньшей мере странен, а в большей — неправомочен. Есть закон, и он диктует, как действовать», — добавил Феликс Кулов.

С уходом Садыра Жапарова в отставку и. о. становится торага. Если Канат Исаев опять откажется, к примеру сам решит пойти на выборы, то парламент может избрать другого спикера, и тогда и. о. переходит к нему. Никакие другие отговорки, вроде «не хочу» от торага не принимаются. Феликс Кулов

Эмиль Джураев согласен, что Канат Исаев может отказаться быть и. о. президента только в случае, если сам намерен участвовать в досрочных выборах. «Что касается высказываний, что в случае отставки Садыра Жапарова и. о. президента станет первый вице-премьер Артем Новиков, то они несостоятельны. Мы опять возвращаемся к тому, от чего отталкивались. Исполнять обязанности президента будет торага», — заключил Эмиль Джураев.

Артем Новиков в качестве исполняющего обязанности возглавит правительство. Получить две приставки «и. о.» — антизаконно. Эмиль Джураев

Ранее ЦИК назначила досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года. Это решение не оспаривается. Однако другое решение избирательной комиссии — о проведении повторных парламентских выборов — вызвало споры. Суд отменил его.

Напомним, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021-го.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021-го.