Первый визит в качестве и. о. президента Садыр Жапаров намерен совершить в РФ

Первый зарубежный визит и. о. президента премьер-министра Садыра Жапарова будет в Россию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев.

По его словам, Бишкек обратился к РФ с просьбой, чтобы его дата не зависела от политических событий в республике.

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«Я просил, чтобы, независимо от этого, был визит. Наши стратегические отношения не должны зависеть от какой-то политической ситуации в КР, от проведения каких-то политических мероприятий в обеих странах. Они должны продолжаться всегда», — подчеркнул Руслан Казакбаев.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время по этому вопросу поступит ответ.

«Мы часто обсуждаем этот вопрос (зарубежные визиты Жапарова) в Кыргызстане, есть определенные приглашения отдельных государств. Но, конечно же, мы имеем намерение первый визит совершить в Москву», — сказал министр.

«Когда (будет визит) — мы обсуждали это с коллегами, во время встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым (глава МИД РФ) и в администрации (президента РФ). Надеюсь, в ближайшее время они дадут ответ», — цитирует главу МИД КР агентство.