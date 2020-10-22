Депутаты парламента намерены полгода поработать бесплатно. Согласны не все

Депутаты парламента намерены полгода работать бесплатно. Об этом стало известно на сегодняшнем внеочередном заседании Жогорку Кенеша в государственной резиденции «Ала-Арча».

Нардепы Аида Касымалиева и Евгения Строкова потребовали дать информацию о результатах вчерашней консультации между лидерами фракций.

«Говорят, не будет заработной платы. В отличие от большинства, я и несколько депутатов живем только на зарплату. Можете проверить наши активы», — сказала Евгения Строкова.

По данным некоторых парламентариев, главы фракций договорились полгода поработать бесплатно, направив деньги в бюджет.